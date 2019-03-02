Сопряжение с Европой. Эфир в 18:00

Какие проблемы волнуют молодых европеистов обсуждаем с членом экспертной группы "Европейский диалог" Евгением Гонтмахером, студенткой магистерской программы "ЕС-Россия" Тартуского университета Таисией Шенцевой и лауреатом конкурса статей молодых европеистов "Россия, Европа, мир" Кириллом Зарифулиным.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 2 марта в шесть часов вечера.
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