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Рожденные после СССР

Сопряжение с Европой. Эфир в 18:00

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Какие проблемы волнуют молодых европеистов

Какие проблемы волнуют молодых европеистов обсуждаем с членом экспертной группы "Европейский диалог" Евгением Гонтмахером, студенткой магистерской программы "ЕС-Россия" Тартуского университета Таисией Шенцевой и лауреатом конкурса статей молодых европеистов "Россия, Европа, мир" Кириллом Зарифулиным.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 2 марта в шесть часов вечера.

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