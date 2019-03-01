Суд в Оренбурге отказался признавать ветераном повара военной базы России в Сирии. Житель Оренбурга Сергей Сотников четыре раза был в командировке в Сирии, где работал в компании Евгения Пригожина, обслуживая российских лётчиков. Суд посчитал, что непосредственного участия в боевых действиях он не принимал, а командировки в Сирию не означают, что мужчина действительно воевал.

Об иске Сотникова к военному комиссариату Оренбургской области и Минобороны РФ пишет 1 марта газета "Коммерсантъ". По данным издания житель Оренбурга в 2015-2017 годах четыре раза отправлялся в командировку в Сирию от компании ООО "Ресторан Сервис Плюс", которое издание "Собеседник" называло компанией предпринимателя Евгения Пригожина, известного в том числе поставкой питания Минобороны России и прозванного за обслуживание государственных контрактов "Поваром Путина". Там он работал на кухне военной базы, занимая должности форсунщика, помощника повара, повара-универсала и кладовщика. За работу на военной базе он получил благодарность от президента Владимира Путина, утверждает он в своём иске.

В декабре 2016 года Сергей Сотников обратился в комиссию Центрального военного округа с просьбой признать его ветераном боевых действий и выдать соответствующее удостоверение. Однако комиссия отказала повару на том основании, что он не направлялся в служебную командировку в Сирию от Министерства обороны. Сам Сотников уверен, что имеет право на статус по закону "О ветеранах", в котором ветеранами боевых действий признаются лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Аппеляцию на решения суда в Оренбурге принял Оренбургский областной суд, пишет "Коммерсантъ". Связаться с Сотниковым изданию не удалось, остальные стороны судебный иск комментировать не стали.