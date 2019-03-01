Лукашенко: белорусы хотят быть вместе с Россией, но "в своей квартире"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что 98 процентов граждан страны выступят против вхождения Белоруссии в состав России, если подобный вопрос будет выставлен на референдум.

При этом, по словам Лукашенко, "Белорусы хотят быть вместе с Россией", поскольку "братьев не выбирают, мы должны быть вместе". Но при этом, по словам президента, белорусы хотят "жить в своей квартире".

В пятницу 1 марта проходит так называемый "Большой разговор" с белорусским президентом, который транслируется по государственному телевидению. Теме отношений с Россией было посвящено немало вопросов, на которые отвечает президент.

"С чего вдруг озаботилась Союзным государством верхотура ваша?" - задался вопросом Лукашенко, говоря о России. По словам президента Белоруссии, он выступает за укрепление связей с Россией, но на равноправной основе. "Давайте белорусского президента сделаем президентом этого союза" - сказал Лукашенко, отметив, что это "шутка". "Если говорить про принцип равноправия, то почему не говорят, чтобы Россию включить в Беларусь, а не наоборот" - отметил он.

При этом президент Белоруссии отметил, что "у России нет никаких намерений поглотить Беларусь: я знаю Путина 20 лет, я бы почувствовал это".

По словам Лукашенко, "Россия не хочет устроить здесь какой-то переворот, ухудшить ситуацию. Цель одна - не потерять Беларусь. Чтобы не было тут как на Украине. Это невозможно, в Беларуси как в Украине не будет. По крайней мере, при мне".

По словам Лукашенко, он не против, в частности, создания единой валюты для России и Белоруссии, но это не должен быть российский рубль, эмиссионный центр же должен находиться не в Москве, а в Петербурге или Смоленске.

Лукашенко выступил с рядом критических высказываний по отношению к России. "Зачем не пускают качественную белорусскую сельхозпродукцию на российский рынок?" - задался он вопросом, обвинив в лоббизме бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва. "Надо прекратить правительству России лоббировать олигархические группы" - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссию нельзя называть "нахлебником" России, она получает от Москвы кредиты на невыгодных условиях.

"За две российских военных базы Беларуси ни копейки не платят" - подчеркнул президент Белоруссии.