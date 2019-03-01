СК: 0,5% оправдательных приговоров - показатель качества следствия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил низкий процент оправдательных приговоров по делам, которые ведут сотрудники его ведомства, стабильностью и качеством их работы.

Выступая в пятницу на коллегии ведомства, Бастрыкин заявил, что в 2018 году по 108 тысячам уголовных дел, направленным Следственным комитетом в суд, оправданы 516 человек. Это составляет полпроцента от объема следственной работы, заметил Бастрыкин. В европейских странах каждый пятый приговор оправдательный. "Они ещё и гордятся своими результатами", — сказал Бастрыкин.

Однако председатель Московского городского суда Ольга Егорова не согласна с оценкой работы следователей главой СК. В конце прошлого года в интервью "Интерфаксу" она раскритиковала следователей, которые по её мнению, "разучились собирать и анализировать доказательства". Как результат, по словам председателя Мосгорсуда, за последние полгода каждый второй вердикт с участием присяжных – оправдательный.