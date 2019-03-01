Украинской компании присуждена компенсация за крымские активы

Арбитражный суд в Гаае присудил украинской компании "Нафтогаз" компенсацию за имущество, утраченное после аннексии Крыма Россией. Об этом сообщил в пятницу глава украинской нефтегазовой корпорации Андрей Коболев.

Сумма компенсации, которую должен получить "Нафтогаз", пока не определена. Известно, что компания требовала от России пять миллионов долларов. "Решение по сумме будет предметом следующих слушаний позже в этом году", - сказал Коболев.

Судебный спор касался нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогаза" в аннексированном Крыму. В частности, речь идет о нефте- и газопроводах, а также о буровых установках на шельфе Черного моря. Эти активы теперь находятся во владении России.

По словам Коболева, в суде удалось доказать связь утраты контроля над активами с аннексией Крыма.

Ранее сообщалось и о других делах в арбитраже, которые Украина выиграла против России. В мае 2018 года третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить более 150 миллионов долларов группе украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма.

Для выполнения этого и других решений в сентябре прошлого года киевский апелляционный суд разрешил конфисковать имущество дочерних компаний российского "Сбербанка", "Проминвестбанка" и банка "ВТБ".