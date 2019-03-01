Граждане Украины могут ездить в Грузию без паспортов – и наоборот

В пятницу 1 марта вступило в силу соглашение между Украиной и Грузией "О взаимной отмене визовых требований".



Документ, подписанный правительствами двух стран в октябре прошлого года, стал дополнением к договору 1999 года о безвизовых поездках граждан.



Отныне граждане Грузии и Украины могут посещать две страны по внутренним биометрическим паспортам – т.н. "ID-картам", то есть удостоверениям личности.



В Грузии любой гражданин в течение одного дня может получить пластиковую ID-карту, снабжённую специальным чипом с информацией о владельце.



Представитель МИД Грузии Владимир Константини заявил журналистам, что соглашение, вступившее в силу 1 марта, важно для граждан, поскольку облегчает им поездки в дружественную страну, и одновременно оно свидетельствует об углублении грузино-украинских взаимоотношений.



Вместе с тем грузинский дипломат предупредил, что соглашение распространяется лишь на тех граждан, кто совершает поездку воздушным или морским транспортом.