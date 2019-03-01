Саудовская Аравия лишила подданства Хамзу бин Ладена

Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамзу бин Ладена, сына Усамы бин Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Кайда", убитого американским спецназом на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано в пятницу в правительственной газете.

Госдепартамент США заявил в четверг, что американские власти предлагают награду до 1 миллиона долларов за информацию о местонахождении Жамзы бин Ладена. В США его считают одним из главных руководителей "Аль-Кайды".