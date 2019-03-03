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Облачная комиссия. Эфир в 18.05

Кадр из документально-анимационного фильма "Серый свет, или путешествие с закрытыми глазами"

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Аукцион “Цеховая солидарность” в “Перелетном кабаке”. Художники в поддержку коллеги

Семейно-географический видеопроект “Серый свет, или Путешествие с закрытыми глазами”. Морской путь по северным водам России и семейная память: ссыльные интеллигенты на фоне трех революций, двух войн, коллективизации и хрущевской оттепели.

Московский концептуализм нулевых как антропологический проект. Как работать с памятью, семейной и исторической? Какими способами можно говорить о скрытых зонах человеческого существования? Романтизм советского авангарда и его продолжение в современном метаавангарде. Психоделика и рациональный инструментарий "младоконцептуалистов".

Автор проекта “Серый свет” художник Аркадий Насонов, внук режиссера Владимира Мотыля, основатель группы “Облачная комиссия” и член группы "Медицинская герменевтика". Искусствовед Сергей Хачатуров и галерист Максим Боксер. Художники Иван Лунгин, Алина Глазун, Владислав Ефимов.

Ведет программу Елена Фанайлова

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

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