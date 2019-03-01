В Липецкой области журналисту угрожают за критику власти

В Липецкой области журналисту партийной газеты КПРФ Дмитрию Пашинову угрожают из-за его критических статей в адрес районной администрации. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В феврале Пашинов опубликовал несколько статей, в которых призывал главу одного из районов области заняться системой здравоохранения. После этого с журналистом встретился родственник чиновника. Он заявил, что для безопасности Пашинову нужно перестать публиковать материалы о работе администрации.

"Я возразил, говорил что критика должна быть в интересах жителей, на что получил ответ: "Смотри, это твоя жизнь", — утверждает журналист.

В ноябре 2018 года один из бывших чиновников попросил Пашинова не писать критических статей про работу нового главы района Анатолия Попова. Он аргументировал это тем, что назначенный руководитель "влиятельный человек и если что раздавит".