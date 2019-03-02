Умер нобелевский лауреат по физике Жорес Алфёров

Лауреат Нобелевской премии по физике, советский и российский учёный и депутат Жорес Алфёров умер на 89 году жизни. Об этом телеканалу "360" сообщила его помощница Наталья Ланцова, а агентству РИА "Новости" его жена Тамара.

Алфёров родился в 1930 году в Витебске, жил и учился в Минске, переехал в Ленинград, где без экзаменов был принят в Ленинградский электротехнический институт, после окончания которого с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

В научных работах он занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).

С 1979 года — Алфёров академик СССР, а затем РАН. В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН. Был народным депутатом СССР и депутатом Государственной думы шести созывов. В последних пяти созывах он представлял КПРФ.

Жорес Алфёров неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.

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