Начальник Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны Министерства обороны России, генерал-майор в отставке Сергей Ягольников арестован за мошенничество в особо крупном размере. Следствие подозревает его в хищении 14 миллионов рублей у министерства, пишет газета "Коммерсантъ".

По словам источника газеты, близкому к военному следствию, Ягольникова обвиняют в том, что он выдавал за работы субподрядчиков института работы, которые на самом деле выполняли его штатные сотрудники. При этом работы субподрядчиков оплачивались дополнительно.

Так, считает следствие, за полгода были похищены 14 миллионов рублей. Для исполнения заказов был создан несуществующий научно-исследовательский коллектив из более чем сотни "мертвых душ", утверждает издание.

Центральное НИИ войск воздушно-космической обороны Министерства обороны занимается проведением комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности Российской Федерации, пишет сайт организации. 64-летний Сергей Ягольников начал службу в НИИ в 1978 году и за 40 лет прошел в институте все карьерные ступени — от инженера до начальника организации.

Газета "Коммерсантъ" утверждает, что в своей сфере арестованный Ягольников — учёный с мировым именем.