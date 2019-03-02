В двух городах Челябинской области прошли акции против плохой экологии. В Миассе жители города протестовали из-за плохой экологической ситуации в городе и выступили против строительства горно-обогатительного комбината у горы Круглая неподалёку от города. В Златоусте жители выступали против планов по строительству в городе кремниевого завода. Акции, по разным оценкам, собрали до нескольких тысяч человек.

В Миассе акция прошла возле здания городской администрации. Онлайн-трансляцию акции вёл паблик в социальной сети "ВКонтакте" "Свободный Миасс". По данным газеты "Миасский рабочий" в акции приняли участие около 1100 человек, Znak.com оценивает число собравшихся в несколько сотен человек. На митинге выступали представители "Яблока", "Левого фронта", Общественной палаты города и других организаций, пишет Znak.com.

Протестующие в частности требовали остановить строительство горно-обогатительного комбината у горы Круглая, которое, по данным издания, запланировал построить бывший член верхней палаты российского парламента Виктор Пичугов. В 2015 году журнал Forbes поставил предпринимателя на 24 место в рейтинге самых богатых госслужащих и депутатов в России, оценив его состояние в 364 миллиона рублей. В конце акции митингующие приняли резолюцию, в которой потребовали у властей исполнения экологического законодательства.

​Акция в Златоусте по данным агентства "Росбалт" собрала около 2000 человек. Протестующие требовали остановить строительства кремниевого завода на территории города. Как утверждают активисты, новое химическое производство в черте города может нанести вред здоровью горожан и привести к ухудшению общей экологической обстановки в регионе. Организатором данного мероприятия выступило общественное движение "Златоуст без яда". На странице организации подчёркивается, что она не имеет политических целей.

Челябинская область — одна из худших по экологической обстановке в России. В национальном экологическом рейтинге общественной организации "Зелёный патруль" она занимает 84 место из 85 место. В регионе сосредоточены металлургические комбинаты, химические производства и предприятия машиностроения, негативно влияющие на экологию региона.