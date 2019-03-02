В Москве на акции в поддержку Мифтахова задержаны трое

В Москве во время правозащитной акции в поддержку Азата Мифтахова у главного здания МГУ задержаны три человека. Среди них – администратор телеграм-канала "Протестный МГУ" и сторонник "Бессрочного протеста" Дмитрий Иванов, пресс-секретарь "Ассоциации народного сопротивления" Никита Зайцев и участник прокремлевского движения SERB Гоша Тарасевич. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Трансляцию с места события ведет сетевое издание Sota. Vision.

Азат Мифтахов – анархист, аспирант механико-математического факультета МГУ – был арестован и проходит по делу о хулиганстве, возбуждённому после чрезвычайного происшествия в ночь на 31 января 2018 года. Тогда неизвестные злоумышленники разбили окно в офисе партии "Единая Россия" в Ховрине и бросили в помещение дымовую шашку.

Мифтахов был задержан 1 февраля. Через несколько дней он рассказал своему адвокату, что подвергся пыткам. В течение следующих 11 дней его пребывание под стражей продлевалось под разными предлогами.