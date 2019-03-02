Мэрия Страсбурга заявила о "новом акте антисемитизма"

В Страбурге в ночь с пятницы на субботу был разрушен обелиск, установленный на месте взорванной в 1940 году синагоги. Мэрия Страсбурга назвала произошедшее "новым актом антисемитизма".

Мэр Страсбурга Ролан Райс осудил акт вандализма как "отвратительные и недопустимые действия", направленные против гражданского общества Франции. Две недели назад, 19 февраля, в день общенациональной акции против антисемитизма, в Эльзасе было осквернено еврейское кладбище в селении Катценхайм.

Антисемитские знаки продолжают возникать и в Париже, сообщает Международное французское радио. В среду, 26 февраля, они были обнаружены на станции скоростного метро RER C Версаль-Рив-Гош (Ивелин). Сотрудники службы безопасности железнодорожного транспорта быстро обнаружили автора антисемитских граффити. Он был задержан и в субботу, 2 марта, предстанет перед судом Парижа. Ему будет предъявлено обвинение в "нанесении ущерба общественному имуществу", "унижении человеческого достоинства" и "разжигании ненависти".

Во Франции в 2018 году был зарегистрирован 541 антисемитский акт, это на 74% больше, чем в предыдущем году.