Участники движения "Свободный Идель-Урал" пикетировали посольства России

Общественное движение "Свободный Идель-Урал" провело в первый день марта пикетирование дипломатических учреждений Российской Федерации в Великобритании, Украине, Польше, Финляндии и США. Об этом сообщается на сайте "Идель-Реалии".

В Киеве участники пикета вывесили на заборе посольства баннер с надписью "Кремль уничтожает коренные народы!" (на английском языке). Активисты выступили с требованием прекратить нарушение свободы слова в интернете, отменить цензуру в СМИ и освободить политических заключенных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах за свои политические убеждения.

Соучредитель движения "Свободный Идель-Урал" Сыресь Боляень выступил с речью, в которой отметил, что деятели татарского, башкирского, чувашского, марийского и других национальных движений в Российской Федерации преследуются или испытывают давление.

Во время выступлений звучали слова поддержки в адрес национальных организаций, которые испытывают всё большее давление со стороны российских властей.

Активисты движения требовали от сотрудников посольства выйти на улицу для общения, однако дипломаты ограничились наблюдением за пикетом через окно.

— Москва была бы рада поступить с нами как в свое время поступила с черкесами или чеченцами. Однако времена меняются. Сегодня Россия не способна на такие массовые акции по уничтожению коренных народов. Поэтому Путин довольствуется пародированием Российской империи и СССР: русификация, ограничение суверенитета наших республик, выкачивание ресурсов и тотальный грабеж населения. Существенное "неудобство" в процессе неконтролируемого обогащения составляют интернет и социальные сети, покончить с которыми Кремль мечтает уже давно. Задача коренных народов — продержаться до того момента, когда змея укусит себя за хвост — когда империя самоуничтожится", — заявил организатор акции Сыресь Боляень.

В Нью-Йорке пикетирование консульства Российской Федерации было организовано политическим эмигрантом из Татарстана Камилем Сукаевым.

— Активистов протестных движений преследуют по всей России. Однако особенно жестоко, особенно упорно преследуют активистов именно национальных движений. "Свободный Идель-Урал" выступает за мирный выход шести республик Поволжья из состава Российской Федерации. В то же время мы понимаем, что чем более жестоким становится режим — тем меньше перспектив у этого режима завершить свое существование тихо и спокойно, — рассказал организатор пикета в Нью-Йорке Камиль Сукаев.

Одиночные пикеты у дипломатических представительств России состоялись в Хельсинки (Финляндия), в Варшаве (Польша), в Лондоне (Великобритания).

Поводом для международной акции "Комментарии — это не преступление!" стало принятие Государственной Думой Российской Федерации 24 января 2019 г. в первом чтении закона, предусматривающего штрафы и даже арест за оскорбление государственных символов Российской Федерации и органов власти. Жёсткие меры предусмотрены проектом закона и за "распространение недостоверной информации".