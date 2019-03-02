В Красноярске журналистов не пустили в Деревню Универсиады из-за визита президента России Владимира Путина. Как сообщает "Запад24", пресс-тур должен был состояться 3 марта, информация об этом была размещена на официальном сайте Универсиады. Однако организаторы отказались записывать участников мероприятия сославшись на перенос поездки, сообщает "Сибирь.Реалии".



"По понятным причинам пресс-тур перенесён на 4-ое марта", - прокомментировали событие в пресс-службе Универсиады.

Президент России Владимир Путин посетит в Красноярске 3 марта Деревню Универсиады и одно из соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В официальном сообщении говорится, что он планирует пообщаться со спортсменами. А сегодня он участвовал в церемонии открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады. О его визите стало известно 1 марта.

Игры XXIX Всемирной зимней Универсиады пройдут с 2 по 12 марта. Режиссером церемонии открытия выступил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, сообщает ТАСС.