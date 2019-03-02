В Берлине тысячи протестовали против реформы авторского права в ЕС

В Берлине в субботу, 2 марта, около 3,5 тысяч человек вышли на демонстрацию против реформы авторского права в Евросоюзе и возможного введения технологии, которая проверяет загружаемые в интернет файлы на предмет "нежелательного" содержания (эта технология называется Upload-filter).



Планируемые реформой изменения предусматривают ужесточение обязательств по авторским правам для коммерческих платформ, как например, Youtube. Среди критиков нововведений есть опасения, что легальные цитаты, к примеру, из новостей, которые используют в своём контенте пользователи, могут быть отклонены. А это, в свою очередь, может привести к ограничению разнообразия мнений в интернете, считают активисты, настроенные против реформы.

Ещё в 2016 году Европейская комиссия предложила ввести новые правила – для адаптация закона об авторском праве к новой цифровой реальности. Тогда же высказывалась необходимость установления справедливой оплаты правообладателям за их работу. Новые правила предусматривают, что владельцы интернет-платформ обязаны гарантировать защиту от незаконного появления на их сайтах чужих авторских работ.

На 23 марта намечены общеевропейские протесты против подобных изменений, сообщила "Немецкая волна".