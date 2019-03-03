В Греции гражданин России задержан по запросу Украины

В Греции по запросу Украины задержан гражданин России Евгений Калинин, который ранее занимал должность исполнительного директора компании близкого к Виктору Януковичу бизнесмена Сергея Курченко "ВЕТЭК".

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Калинина. По его словам, его подзащитный был ещё 28 февраля задержан в аэропорту Афин и по решению суда отправлен под стражу по рассмотрения дела об экстрадиции.

Адвокат Янис Рахиотис считает дело политическим: по его словам, Калинина "преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", а его имя было внесено украинскими активистами в базу "Миротворец". Того же мнения придерживается депутат Госдумы Наталья Поклонская, по утверждению которой, факт задержания российского гражданина "способен существенно обострить ситуацию вокруг украинского вопроса".

На Украине Калинина обвиняют в нарушении налогового законодательства и других финансовых преступлениях.

В посольстве России в Греции подтвердили факт задержания россиянина, заявив, что оказывают ему помощь.

До 2011 года Калинин занимал должность вице-президента украинской "ТНК-ВР Коммерс", а в 2013-2014 годах был исполнительным директором холдинга Курченко, которого называли приближённым к Януковичу бизнесменом. Сам Курченко после победы Майдана покинул Украину.