Трамп назвал демократов социалистами и раскритиковал Мюллера

Президент США Дональд Трамп вечером в субботу выступил с программной речью на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, подвергнув резкой критике своих оппонентов-демократов и расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента в 2016 году, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.

Трамп назвал политику демократов "социалистическим кошмаром" и заявил, что в Конгрессе "есть люди, которые нанавидят нашу страну". "Российское расследование" он вновь назвал "охотой на ведьм".

Особенно резкой критике он подверг так называемый "Зелёный новый курс" - проект экологической экономической реформы, предложенный рядом видных демократов. Президент предположил, что в случае принятия этого закона у жителей США не останется "ни самолетов, ни электричества; когда не будет ветра, закончится и электроэнергия". Трамп заявил, что уверен в победе на выборах президента в 2020 году - ещё более убедительной, чем в 2016-м.

Наблюдатели отмечают, что минувшая неделя не была слишком успешной для президента США - после неудачи переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и показаний в Конгрессе бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, который фактически прямым текстом обвинил президента в нарушении закона.

В субботу в Нью-Йорке свой первый массовый митинг провёл сенатор Берни Сандерс - один из ведущих кандидатов в президенты от демократов. Он призвал всех противников Трампа объединиться, назвав его "самым опасным президентом" в новейшей истории. В президенты уже выдвинулись более 10 демократов, по опросам пока лидирует бывший вице-президент Джозеф Байден - но он, однако, ещё не сообщал, будет ли баллотироваться.