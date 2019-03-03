В Эстонии проходят парламентские выборы

-В Эстонии в воскресенье проходят парламентские выборы. При этом почти 40 процентов избирателей уже проголосовали досрочно, в том числе через Интернет - в Эстонии с 2005 года разрешено электронное голосование.

В выборах участвует 10 партий. Абсолютного фаворита нет - по оценкам социологов, на победу могут претендовать сразу три партии.

Большинство опросов отдаёт первое место либеральной Партии реформ, которую возглавляет бывшая депутат Европарламента Кая Каллас. С ней соперничает Центристская партия премьер-министра Юрия Ратаса. За неё традиционно голосуют многие русскоязычные граждане Эстонии.

Перед выборами, по опросам, резко выросла популярность правопопулистской Консервативной народной партии Эстонии, которая претендует более чем на 20 процентов голосов - прогнозы отдают ей третье место. Партия выступает с позиций евроскептицизма.

По прогнозам, в парламент, состоящий из 101 депутата, могут войти до 6 партий.