Sunday Times: Трамп требовал от Кима закрыть секретный завод

Причиной неудачи переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на этой неделе в Ханое стал отказ северокорейского руководителя закрыть секретный завод по обогащению урана, – утверждает британская газета Sunday Times.

По данным издания, делегация США на саммите в Ханое заявила представителям Северной Кореи, что американской разведке известно об объекте под названием "Кангсон", расположенном неподалёку от Пхеньяна. Трамп потребовал от Кима демонтировать этот объект, тот ответил отказом. После этого переговоры были завершены досрочно, без торжественного обеда и подписания каких-либо деклараций.

Утверждается, что разведка США нашла объект в городе Чхоллима с помощью анализа спутниковых снимков. О его существовании сообщалось и ранее, однако он упоминается в прессе существенно реже, чем другой северокорейский ядерный объект в Йонбёне.

Сам Дональд Трамп по завершении переговоров в Ханое утверждал, что вынужден был их покинуть из-за того, что Ким Чен Ын в обмен на шаги по отказу от ядерного оружия потребовал отмены всех американских санкций. Представители КНДР заявляют, что речь шла не обо всех санкциях, а только тех, которые затрагивают широкие слои населения.

При этом руководство США заявляет, что готово к продолжению переговоров. В воскресенье США и Южная Корея объявили об отмене в этом году ежегодных крупных совместных военных учений, чтобы создать условия для возобновления переговоров с КНДР.