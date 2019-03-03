В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

В Симферополе в аннексированном Крыму российскими полицейскими задержан архиепископ Крымской епархии автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Сообщается, что его везут в райотдел полиции, причины задержания и какие-либо подробности пока не известны.

В пресс-службе ПЦУ утверждают, что Климент планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Крым.Реалии со ссылкой на крымского активиста Андрея Щекуна сообщает, что священнослужителя задержали на автовокзале.

Представители российских силовых ведомств пока не комментировали задержание Климента.

Климент был архиепископом Украинской православной церкви (Киевского патриархата), которая вошла в состав ПЦУ. Эта церковь была образована в декабре прошлого года и получила автокефалию от Константинопольского патриархата. Русская православная церковь и ряд других православных церквей эту автокефалию не признает, считая единственной каноничной церковью на территории Украины Украинскую православную церковь (Московского патриархата).