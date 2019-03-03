Адвокат подтвердил, что СК обвиняет Браудера в убийстве Перепиличного

Адвокат основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтвердил, что Следственный комитет возбудил против британского финансиста уголовное дело по обвинению в причастности к убийству жившего в Британии российского бизнесмена Александра Перепиличного.

Адвокат Александр Антипов рассказал "Интерфаксу", что дело было возбуждено в декабре 2018 года. Официально обвинение Браудеру пока не предъявлено. По версии следствия, Браудер организовал отравление Перепиличного чаем, чтобы скрыть хищения более 5 миллиардов рублей. Адвокат назвал обвинения абсурдными.

Ранее сам Браудер написал в твиттере о новом деле против него. Он связал это со своими усилиями по принятию в странах ЕС "законов Магнитского" о санкциях против нарушителей прав человека в России.

Следственный комитет пока официально не комментировал эту информацию. Ранее - в ноябре 2018 года - в Генпрокуратуре России, однако, заявляли, что Браудер мог быть причастным к гибели как Перепиличного, так и самого Сергея Магнитского.

Перепиличный сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое расследовал погибший в московском СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Сам Браудер предполагал, что к его смерти могли быть причастны российские власти. При этом британский коронер, расследовавший дело о смерти Перепиличного, не смог подтвердить версию об отравлении. Он не исключил её полностью, но заявил, что в её пользу не было найдено достаточно доказательств, в организме Перепиличного не было найдено следов яда.

Предположительной причиной смерти бизнесмена была названа сердечная аритмия.

Браудер заочно осуждён в России по обвинению в ряде финансовых преступлений, по ещё одному делу он объявлен в розыск. Уильям Браудер, в прошлом один из крупнейших работавших в России инвесторов, известен как один из самых бескомпромиссных критиков политики Владимира Путина на Западе.