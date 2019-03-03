Профессор МГУ пригласил Петрова и Боширова на "Скрипальские чтения"

В Московском государственном университете к первой годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери пройдёт научная конференция под названием "Первые Скрипальские чтения". Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.

По словам Манойло, на конференции планируется обсудить "опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации".

Профессор, который читает в МГУ курс "Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела России", также сказал, что отправил приглашения людям, которых подозревают в отравлении Скрипалей - въезжавшим в Британию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. "У них есть физические адреса, у них есть адреса работы" - сказал Манойло, не сообщив, при этом, откуда он знает эти адреса. При этом неясно, когда именно состоится конференция, и не идёт ли речь о шутке со стороны Манойло.