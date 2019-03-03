Профессор МГУ пригласил Петрова и Боширова на "Скрипальские чтения"

В Московском государственном университете к первой годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери пройдёт научная конференция под названием "Первые Скрипальские чтения". Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.
По словам Манойло, на конференции планируется обсудить "опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации".
Профессор, который читает в МГУ курс "Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела России", также сказал, что отправил приглашения людям, которых подозревают в отравлении Скрипалей - въезжавшим в Британию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. "У них есть физические адреса, у них есть адреса работы" - сказал Манойло, не сообщив, при этом, откуда он знает эти адреса. При этом неясно, когда именно состоится конференция, и не идёт ли речь о шутке со стороны Манойло.
- 4 марта исполняется ровно год со дня покушения на бывшего агента ГРУ, сотрудничавшего с британской разведкой, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены веществом "Новичок" и после долгого лечения выжили. Умерла британская гражданка Дон Стёрджесс, контактировавшая с "Новичком". Её сын написал президенту России Владимиру Путину письмо с призывом позволить британским следователям допросить подозреваемых в использовании "Новичка" российских граждан.
- Цитаты из письма 20-летнего Эвана Хоупа приводит газета The Daily Mirror. "Британская полиция считает, что по крайней мере двое российских граждан несут ответственность за гибель моей матери, но они, как кажется, находятся под защитой вашего государства. Я призываю вас, как человека - позвольте нашим полицейским допросить этих людей в связи с убийством моей матери. Она, в конце концов, заслуживает справедливости".
- Британская полиция обвиняет в отравлении предполагаемых агентов российской военной разведки - Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Алекснадр Петров).
- При этом сам Путин осенью прошлого года утверждал, что "Боширов" и "Петров" - гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения. В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что являются предпринимателями и приезжали в Солсбери как туристы. С тех пор они ни разу не выходили на связь. О месте своей работы и её адресе, вопреки заявлениям Манойло, они в интервью RT не говорили.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.