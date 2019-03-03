Посольство России в Лондоне готово встретиться с сыном Дон Стёрджес

Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с сыном Дон Стёрджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС.

В дипломатической миссии отметили, что намерены послать Эвану Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленный к годовщине инцидента в Солсбери.

"Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", — говорится в комментарии.

Ранее родители Дон Стёджесс, которая умерла от отравления «Новичком», обвинили британские власти в сокрытии фактов.

Сын Дон Стёрджесс, погибшей в британском Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в прошлом году, написал президенту России Владимиру Путину письмо с призывом позволить британским следователям допросить подозреваемых в использовании "Новичка" российских граждан. Фрагменты письма 20-летнего Эвана Хоупа в воскресенье привела газета The Daily Mirror. "Британская полиция считает, что по крайней мере двое российских граждан несут ответственность за гибель моей матери, но они, как кажется, находятся под защитой вашего государства. Я призываю вас, как человека: позвольте нашим полицейским допросить этих людей в связи с убийством моей матери. Она, в конце концов, заслуживает справедливости", – пишет он.

В интервью Daily Mirror сын Стёрджесс также обвинил британское правительство в том, что оно не предложило его семье никакой помощи.

44-летняя Дон Стёрджесс умерла в июле 2018 года спустя несколько дней после контакта с "Новичком". Британская полиция считает, что речь идёт об остатках того же самого вещества, которым в марте того же года в соседнем Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (они выжили после долгого лечения). В отравлении обвиняют предполагаемых агентов российской военной разведки – Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров).

По словам сына Стёрджесс, Путин "единственный человек, который может обеспечить торжество справедливости", если продемонстрирует "немного человечности". Путин осенью прошлого года утверждал, что "Боширов" и "Петров" – гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения. В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что являются предпринимателями и приезжали в Солсбери как туристы. С тех пор они ни разу не выходили на связь.

4 марта исполняется год со дня отравления Сергея и Юлии Скрипаль.