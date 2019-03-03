В Пскове прошёл многолюдый митинг за чистый воздух

Более 1800 подписей против строительства химического завода вблизи Пскова собрали горожане на митинге 3 марта. На согласованную с властями протестную акцию пришли сотни псковичей различных политических взглядов. Они потребовали сохранить в Псковской области здоровую экологию и не допустить появления опасного производства вблизи города.

Завод по выпуску гранул и плёнок, как объявлено, должен быть построен группой компаний “Титан” в особой экономической зоне “Моглино”. Организаторы митинга – псковский штаб Навального - считают, что такое производство в семи километрах от границ города представляет серьёзную угрозу для городской среды.

Для многих псковичей этот митинг стал первым опытом участия в протестной активности. Горожане пришли семьями, с детьми.

- Обычно мы на митинги не ходим, а сейчас пришли, потому что хотим сохранить Псковскую область как экологически чистый край. Не хотелось бы таких катастроф, какая произошла недавно в Крыму, - сказала жительница Пскова Ольга, пришедшая на акцию с мужем и сыном.

Впервые оказалась на акции протеста и псковичка Ольга Голубева. Она надеется, что массовый протест заставит компанию "Титан" отказаться от своих планов – ранее этой компании не удалось построить химические заводы в других регионах – из-за протеста местных жителей.

- Не нужно нам это производство и не нужен нам этот завод, поэтому мы пришли на этот митинг, - говорит Ольга Голубева. Заявлениям бизнесменов про безопасность этого производства она не верит: - У нас это не делается безопасно – делается подешевле.

Эколог, лидер общественной организации «Свободный берег» Игорь Батов заявил со сцены, что не верит заявлениям властей относительно экологии, потому что постоянно сталкивается с враньем:

- Тот же "Титан" пришёл и объявил: 2 тысячи рабочих мест, ура, давайте, хлопайте нам. Простите, он что, поставит возле каждой кнопки и возле каждого клапана по рабочему? Или этот завод будет площадью в половину Псковского района? Да там будет 50 рабочих мест от силы! Мы ставим туда этот завод – мы ставим крест на «Моглино» как на месте привлечения инвестиций. Ни один инвестор не придет под бок к химзаводу.

По отзывам наблюдателей, митинг 3 марта получился самым многочисленным за последние несколько лет в Пскове.

- Это важно, потому что это наше будущее, - говорит участник митинга Александр Максимов. - Это первый митинг на моей памяти, который собрал столько народа. То есть в людях вырастает сознание, и я этим очень горжусь, мы наконец-то заслуживаем право стать демократическим обществом.

Петицию на сайте Change.org против строительства химического предприятия «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» за 4 дня подписали более 8000 человек.

В самой компании утверждают, что завод “Титан-Полимер” будет более безопасен для экологии, чем свинокомплексы или птицефабрики. Накануне митинга председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский записал видеобращение к псковичам, где заявил, что новый завод “будет первым по налогам в вашем регионе” и даст более двух тысяч новых рабочих мест. Между тем, на сайте компании говорится от пятистах рабочих местах, а налоги резиденты “Моглино” https://www.svoboda.org/a/27892807.html могут не платить в течение первых десяти лет работы.