В Зюзино состоялся митинг в защиту районного роддома

В Московском районе Зюзино состоялся митинг за сохранение роддома №10. В нём участвовало около 500 человек. В митинге участвовал депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве, заместитель председателя Совета депутатов председатель Бюджетно-финансовой комиссии Константин Янкаускас.



На митинге присутствовал и председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Ранее московская пресса писала, что в московском районе Зюзино опечатан единственный роддом №10. Врачам пришли уведомления о переводе на новую работу. Муниципальные депутаты бьют тревогу, предполагая, что за обвинениями к роддому в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм в действительности скрывается коммерческий интерес к земле.



В столичном Зюзино около 130 тысяч жителей. Роддом №10 – единственный на весь район. Несколько лет назад чиновники Департамента здравоохранения Москвы попытались провести так называемую оптимизацию этого медиционского учреждения. Но на уличные акции вышли врачи и пациенты – тогда роддом удалось отстоять. Новое «покушение» состоялось Новым годом. Прибыл сотрудник Роспотребнадзора и составил акт о массовых нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, и уже на следующий день почти всё здание, кроме отделения женской консультации, было опечатано, отмечалось в публикации "Новых Известий".