На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

Победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Эстонии одержала оппозиционная Партия реформ, которую возглавляет бывшая депутат Европарламента Кая Каллас.

По данным Республиканской избирательной комиссии, партия набрала 29 процентов голосов. Таким образом, она получила 34 мандата в эстонском парламенте. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году. Правящая Центристская партия Эстонии, за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели, набрала 23 процента. На третьем месте также представляющая оппозицию - Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - около 18 процентов голосов. Её программа строилась на лозунге "Эстония для эстонцев" и популистских обещаниях.

Все крупные партии уже заявили, что не собираются работать в коалиции с EKRE.

Националистическая партия Isamаa (Отечество) и социал-демократы, входящие в правящую коалицию ослабили свои позиции. У Isamаa в парламенте будет 12 депутатов , а у Социал-демократической партии – 10.

Глава Центристской партии и премьер Эстонии Юрий Ратас признал победу Партии реформ на выборах. Он заявил, что нужно уметь проигрывать, передаёт Delfi.

Право голоса на парламентских выборах в Эстонии имеют свыше 950 тысяч человек. На 101 депутатский мандат претендовали 1099 кандидатов от 10 политических партий. Парламент Эстонии избирают на 4 года.