Власти Москвы могут следить за москвичами через операторов связи

Власти Москвы располагают техническими возможностями для того, чтобы отслеживать, где москвичи живут и работают, на каком транспорте передвигаются по городу, когда и куда ездят на дачу - с точностью до 500 метров и нескольких минут.

Как пишет в понедельник газета "Ведомости", соответствующие данные - геоаналитику на основании движения сим-карт мобильных телефонов москвичей - власти российской столицы с 2015 года закупают у операторов связи. За четыре года на эти цели из бюджета потрачено 516 миллионов рублей, утверждают "Ведомости".

Данные обрабатывает и хранит Аналитический центр при правительстве России. По словам представителя центра, работа строится на обезличенных статистических данных, которые не соотносятся с личными данными. Проверить эту информацию, однако, невозможно.

Представители мобильных операторов признают, что передают данные московским властям, и утверждают, что те собирают данные с целью улучшить транспортное планирование. Геоаналитика о передвижении москвичей могла использоваться, например, при планировании "дачных участков" для голосования на выборах мэра Москвы - отмечает The Bell. Сама мэрия Москвы сообщения не комментирует.

Москва и Московская область делятся на участки 500 на 500 метров. Чиновники, анализируя данные, могут узнать, сколько человек, пользующихся мобильным телефоном, ночует или работает на той или иной территории. Можно также вычислить время и направление поездок по городу. Теоретически такие данные можно использовать не только в аналитических и проектных, но и в коммерческих и даже политических целях.