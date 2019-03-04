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В Еврейской автономной области родные сами привозят тела в морг

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В Еврейской автономной области прокуратура проверяет сообщения о том, что жителям региона приходится самим привозить тела умерших в морг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку начали после репортажа государственной телерадикомпании "Бира" о нарушениях прав на предоставление ритуальных услуг. В нём в частности сообщалось, что в Ленинском районе области медики и полицейские отказывают местным жителям в транспортировке тел умерших. Поэтому родственникам приходится возить трупы на личных автомобилях, а в морге действует полное самообслуживание. В Биробиджане тела умерших перевозят на машине скорой помощи, что также является нарушением, говорится в репортаже.

21 февраля жительница Самарской области привезла к зданию правительства региона гроб с телом мужа. По словам вдовы, это был акт отчаяния – нормально похоронить покойного ей помешала конкуренция местных бюро ритуальных услуг. Власти Самары назвали действия вдовы "провокацией".На следующий день она похоронила мужа в посёлке под Самарой. Прокуратура Самарской области начала проверку. 28 февраля был уволен директор кладбища в Самаре, на котором местная жительница не смогла похоронить мужа.

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