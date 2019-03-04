"Нормально, Григорий?" Стоило ли Жванецкому принимать орден от Путина

Михаил Жванецкий получил в России орден "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Указ о награждении Владимир Путин подписал 28 февраля. Многие проукраинские блогеры разочарованы тем, что сатирик не стал отказываться от награды.

Аркадий Бабченко

Ну, вот вопрос и решен. Предлагаю Жванецкого в президенты. Один комик пока просто обещает жахаться в десны с Путиным, а этот - уже. Показал личным примером. Сошелся посередине.

Одесситы, вы, конечно, извините, но...

На пятом году войны... Тринадцать тысяч смертей...

За заслуги перед Отечеством. Перед тем Отечеством. Которое пришло и убивает теперь твою Родину. Заслуги перед ним.

Как, <черт побери>? Ну как, <черт побери>??

Какая-то фантастическая, потрясающая тяга к цацкам. От диктатора, от убийцы - <не важно>. Цацка!

А главное - зачем?

Ну вот ему-то зачем?

За проезд на троллейбусе в Москве со скидкой?

Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету Михал Михалыча Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания.

И, главное, ведь есть же уже одна медалька. Ведь брал же уже из рук Путина цацки. Сгибался в поклоне.

Неа. Один черт.

Заклинаю. Категорически приказываю. Когда у меня начнется старческая деменция - отобрать интернет, отобрать телефон, закрыть в бункере, никуда не выпускать, не давать рта раскрыть. Ну, только вывести нассать на одну там могилу - и обратно в барокамеру. И то с заклеенным ртом. Чтоб наговорить <ерунды> по дороге не успел.

"Мне дали орден, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени".

Поддерживаю Сергея Стерненко.

Юнн Мориц, <черт побери>.

Поздравляю, чо.

Марина Мнацаканова

Я тоже не могу понять и переварить. Я готова все понять, но такого не ожидала от любимого Жванецкого.. печально.. как бы самой когда-нибудь незаметно для себя не перейти эту грань конформизма ..

В письме изданию "Гордон" Михаил Жванецкий подтвердил, что принял награду, и заявил, что считает своей страной не столько Украину, сколько Одессу:

Как я пишу.



Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру.



Последняя книга называется "Солнце, море, Аркадия". Что я буду вспоминать? У вас на магнитофонах мой голос об Одессе.



И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна.

Сергей Стерненко, бывший лидер одесского отделения "Правого сектора", потребовал отменить мартовские выступления сатирика в Киеве и Одессе, угрожая их срывом.

Сергей Стерненко

Комика Михаила Жванецкого, народного артиста Украины и РФ, царь страны-бензоколонки владимир путин наградил орденом "за заслуги перед Отечеством".

А 16 и 21 марта у него запланированы выступления в Киеве и Одессе.

На эту кремлевскую провокацию с использованием не слишком умного артиста мы должны отреагировать надлежащим образом.

И либо организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, либо их ждет протестная реакция возмущенных украинцев.

P.S. Есть еще альтернатива - публичный отказ Жванецкого от награды с пояснениями, что агрессия россии в отношении Украины неприемлема. Пока этого нет.

Бизнесмен Евгений Черняк, владелец водочной торговой марки "Хортица", заявил, что в случае попытки срыва выступлений сатирика жители города встанут на сторону Жванецкого.

Евгений Черняк

По ситуации с Михал Михалычем Жванецким:

Тут какие-то малоприятные персонажи вдруг озаботились вопросами к нему.

Я конечно понимаю, что публичные вопросы к известному человеку придают значимости любому идиоту, но это уже много, даже для вас, известных клинических патриотов.

Где Жванецкий и где вы?

Он Гений, сделавший для своей страны и Одессы в миллион раз больше, чем вы все вместе, со своим рагульством, воровством и бесконечным враньём, позорящими её каждый день!

Тронете Жванецкого, потеряете Одессу.

Весь город выйдет его поддержать.

Жена писателя утверждает, что получает сообщения с угрозами.

Наталья Жванецкая

Спасибо за поддержку!

И спасибо всем друзьям которые поддерживают нас и бьются в «комментариях» за Мишу🙏

Я получила столько угроз от «мальчиков» с бицепсами, татуировками, с автоматами наперевес (фото на ФБ)...

Отдельные комментаторы критикуют украинских блогеров, набросившихся на сатирика, за показной патриотизм.

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что российские патриоты ведут себя толерантнее.

Юрий Ткачев

Никогда мы не будем братьями. Ла-ла-ла-ла.

В то время, как в Украине отбор на песенный конкурс превратили в экзамен на патриотизм, в России сам кровавый тиран лично награждает орденом весьма... непрорежимного сатирика.

И вот уже этого сатирика за это травят в его родной Одессе понаезжие патриотики.

И это не исключение. Это система. Вон у Юрского и Крымненаш, и Донбасс тоже, и вообще, типа, вся хурма. А умер - скорбела вся страна. Потому что ну, мухи отдельно, котлеты отдельно.

И Макаревич, несмотря на хождение под украинским флагом и песни про крым и говно, даже вполне себе концерты даёт, и никакие российские аналоги украинских уличных активистов их не срывают. Может потому, что их просто нет, аналогов-то?

Понимаете, в этом как бы разница. Хотите искусство вне политики? Спорт вне политики? Людские отношения вне политики? Совесть, наконец, вне политики? Тогда вам к нам, к вате, в уютненькое гетто. Но только учтите, у нас строгий фейсконтроль на входе, берём далеко не всех)

Разделились и мнения россиян.

Игорь Николаевич

Наверное, Жванецкий гражданин РФ, раз уж он народный артист РФ. Тогда почему он не может быть награждён Орденом государства, гражданином которого является? Ну или наоборот, не могут наградить Орденом за заслуги перед отечеством гражданина другого отечества. Так что тут нет нарушений законов ни России, ни Украины. Агрессию России он не поддерживал, в Крым и на Донбасс не ездил. Не вижу оснований предъявлять ему какие-либо претензии.

Галина Макарова

Как-то странно все у нас.. Жванецкому приходится оправдываться за то, что он должен получить, и получил по праву - орден «За заслуги перед Отечеством». И я лично, как представитель этого Отечества, очень рада, что мое Отечество отметило заслуги гениального автора. Генеральный менеджер, который наградил писателя, лишь исполнил свою работу и мое желание, как гражданина страны.

Поздравляю Вас, уважаемый Михаил Михайлович!

Александр Панфилов

Надо привыкать, что наше отечество -- международный изгой. И если вы приняли от него награду, то в глазах других народов, а особенно украинского надо как-то оправдываться.

Светлана Лунина

Мне кажется, был пропущен один важный вопрос - "не заслужил, или не из тех рук принял"? На первую часть вопроса 100% будет ответ - да, заслужил. На вторую - а что, там есть какие-то чистые и честные руки, из которых можно принять заслуженную награду? Или ему ещё лет 20 подождать, авось чего изменится, в 85-то лет? Или должен был лично Путина застрелить, придя за наградой? Вот тогда бы все сказали - да, поступил как надо. Мы себя побережем, и все наши родные-близкие тоже. И друзья, и друзья друзей, и сватья с внучатыми племянниками, а Жванецкий пусть нам жизнь меняет кардинально. Пусть награду не берет, испачканная она. Хотя, безусловно, заслуженная.

Большинство комментаторов, впрочем, считают, что своим творчеством Жванецкий заслужил право на любые награды, пусть даже не из самых чистых рук.

Игорь Иртеньев

Жванецкий закончился - негодует прогрессивная общественность по поводу его награждения орденом "За заслуги перед отечеством". Ребята, он, возможно для кого-то и закончился, но вы-то даже и не начинались.

Виктор Шендерович

«ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО»

Еще пара слов о коллизии "Михаил Жванецкий - орден от Путина".

Нам бы хотелось, чтобы Паваротти еще и прыгал в высоту.

Мысль о том, что он создан природой для чего-то другого, не кажется нам оправданием его слабых результатов в этой дисциплине. Мы требуем его выхода в сектор. Мы презираем всякие отговорки. Мы всей прогрессивной общественностью отлавливаем его - и прямо во фраке несем вываливать в дегте и перьях, громко крича о том, что Паваротти для нас закончился.

Особенно громко кричит об этом тот, кто сам ни разу не оторвался от земли.

Тот, кто пробовал отрываться, догадывается, что это дело требует особого дара. Такого же божьего, самоценного и уникального, как неповторимый голос…

Сергей Юрский, совмещавший в себе актерскую гениальность и дар гражданина, - великолепное, почти уникальное исключение. Это не то, чего можно требовать от человека всем трудовым коллективом! И давайте заканчивать это профсоюзное собрание.

Михаил Михайлович Жванецкий полвека расширял наши легкие воздухом свободы и продолжает это делать. Ему без малого 85 лет. Он – национальный гений и часть нашего национального сознания. Именно он, а не <идиотская> «скрепа», вынутая из головы Мединского, - наш общий знаменатель, подлинный распознаватель «свой-чужой» для людей русской культуры.

- Нормально, Григорий?

Те, кто знают отзыв на этот пароль, – свои! С ними можно разговаривать, искать дальнейшие точки сближения… В том числе, по вопросу о гражданских доблестях.

Гражданская доблесть – вещь хорошая и правильная. Ее никогда не бывает много, потому что это (см. выше) – разновидность божьего дара, редкого по определению.

Очень хорошо, что мы понимаем ценность этого дара. То есть, как сказано сами знаете кем, «общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать».

Жванецкими бросаться – пробросаемся.

"Тщательнее надо".

Алекс Кирштейн

Мне иногда кажется, что декоммунизация в Украине началась сносом памятников Ленину и закончилась переименованием улиц. Декоммунизация умов так и не состоялась, потому что в культурном пространстве снова появилась вот эта казалось бы полузабытая, как из прошлой жизни, вонь политической цензуры. И ладно бы участники украинского национального отбора на Евровидение или Жванецкий открыто пели дифирамбы Путину. Но нет. Первым вменяют в вину лишь гастроли в России, второму - госпремию за заслуги перед отечеством. А я вот и правда считаю, что Жванецкий имеет заслуги перед отечеством. Не перед Путиным, а перед Россией. Он если не совесть нации, то какой-то огонёк нравственного чувства уж точно. И в этом его заслуга. Перед Россией. Не перед Путиным. В Украине этого не понимают. Они занимаются калиброванием шкалы рукопожатности с таким тщанием, что скоро культура там снова начнёт создаваться по госплану. Творческому человеку нестерпимы ограничения. И дело не только в деньгах.

С призывом оставить Жванецкого в покое выступила уроженка Одессы, телеведущая "Дождя" ​Анна Монгайт:

В Одессе, сколько себя помню, молились на Жванецкого. его литературный дар и чувство юмора узаконили в каком-то глобальном масштабе наш общий, всех , кто родился на этом берегу, диалект, наши особенные свойства- иронию впечатанную в язык. Жванецкий - современный Бабель и наш локальный Пушкин. И это не касается его человеческих свойств - в этом качестве к нему может быть масса претензий. И тут бац! Его решили линчевать в Одессе и по всей стране, кричат про не пускать, обещают сорвать концерты на украинской территории - за какую-то несчастную премию, которой его одарил Путин за выслугу лет. Есть вещи, которые просто невозможно представить. Если вычеркнуть Жванецкого из нашей одесской днк, то кто же там останется? 6 марта ему 85. Вы понимаете, что это значит? Это же чувство у меня было вчера, когда Горбачеву исполнялось 88. Завтра вы себе этого не простите.