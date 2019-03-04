Сергей Зверев провёл пикет в защиту Байкала на Красной площади

Стилист и певец Сергей Зверев провел в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Об этом он сообщил в Инстаграме, выложив свое фото с акции, которая прошла в воскресенье.​

"Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? 🌊🌊🌊 Хватит уничтожать природу!!! ‼️‼️‼️", – подписал свое фото на фоне Кремля Зверев, выросший в прибайкальском поселке Култук. Артист заявил, что акцию ни с кем не согласовывал.

В конце января стилист публично поддержал в соцсети петицию против строительства китайской компанией завода на берегу озера Байкал, и документ быстро собрал в сети свыше полумиллиона подписей. В Байкальской природоохранной прокуратуре редакции "Сибирь.Реалий" сообщили о том, что новый иск ведомства по поводу строительства предприятия сейчас находится в производстве городского суда прибайкальского города Слюдянка.

По словам авторов документа, к 2021 году возле поселка должен заработать китайский завод по розливу бутилированной воды, основным инвестором которого является Дацинская водная компания ООО "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хейлунцзян. Местные жители опасаются, что из-за работы предприятия они не смогут ловить рыбу в прежних объемах, а Байкалу предприятие "нанесет непоправимый экологический ущерб".