Умер вокалист группы Prodigy Кит Флинт

В Британии в возрасте 49 лет умер солист группы Prodigy Кит Флинт.

Как сообщает британская пресса, тело Флинта было обнаружено в его доме в графстве Эссекс утром в понедельник.

Причины смерти пока не известны, однако полиция не рассматривает его смерть как подозрительную - сообщает The Sun.

Группа Prodigy приобрела в 1990-е годы большую популярность у поклонников электронной музыки. Концерт группы на Манежной площади в Москве в 1997 году стал заметным событием в жизни города, на него собрались десятки, если не сотни, тысяч поклонников Prodigy. Сам Кит Флинт, помимо музыки, был известен своим экстравагантным внешним видом.

Наиболее известная композиция The Prodigy - Firestarter: