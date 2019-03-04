СК игнорирует доказательства фальсификаций выборов в Подмосковье

Следственный комитет России игнорирует доказательства массовых фальсификаций на выборах губернатора Подмосковья в сентябре прошлого года, сообщает "Новая газета" со ссылкой на полученные из ведомства документы.

Так 22 февраля депутат из Долгопрудного Евгений Смеян получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о фальсификациях на избирательном участке № 369. Видеокамеры, установленные на участке, зафиксировали, как председатель избирательной комиссии Матвеева и член комиссии Алексеева несколько раз вбросили пачки бюллетеней в урну для голосования. СК мотивировал отказ тем, что "председатель УИК Матвеева не доверяет видеосъемке с участка в день голосования", "видеосъемка могла быть смонтирована", "подлинность видеозаписи не установлена", а также "не установлены источник и обстоятельства получения видеозаписи".

При этом, по словам заявителя Смеяна, технической экспертизы видеозаписи никто не проводил, а его самого ни разу не опросили.

Примерно тот же набор доводов используют следователи СК по всему Подмосковью, отказываясь возбуждать уголовные дела по заявлениям наблюдателей. При этом к заявлениям прилагаются многочисленные видеодоказательства фальсификаций.

Так согласно видеокамерам, которые были установлены на участках для голосования в Балашихе, во время выборов губернатора Подмосковья более 350 человек были замечены в "каруселях" и вбросах при поддержке свыше 200 членов избирательных комиссий. В частности, на избирательном участке № 560 "женщина, похожая на председателя избирательной комиссии Соседову Е.Г.", несколько раз вбрасывала пачки бюллетеней в устройство для их обработки, при этом для того, чтобы её было сложнее опознать на видео, она несколько раз переодевалась в разную одежду. Итоговая версия протокола с этого участка зафиксировала 588 случаев вбросов, совершенных членами УИК и наблюдателями.

В ещё одном подмосковном городе, Рошаль, наблюдатели отсмотрели видеозаписи с восьми участков и буквально по головам посчитали избирателей, опускавших бюллетени в урны. Данные своего подсчета они сравнили с официально объявленными результатами, и разница составила 6 тысяч 796 человек, или более 40% от зарегистрированных избирателей. При этом как только правоохранительные органы собрались провести выемку документации в территориальной избирательной комиссии Рошаля, её здание якобы затопило, из-за чего все книги избирателей оказались уничтожены.

Как утверждает "Новая газета", СК саботирует расследование фальсификаций на выборах губернатора Подмосковья даже несмотря на прямое поручение Владимира Путина проанализировать видеоматериалы со всех участков, которое он дал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, и обещание главы ЦИК Эллы Памфиловой добиться наказания для фальсификаторов в Балашихе и Долгопрудном. Журналисты утверждают, что саботаж стал результатом негласной договорённости между Мособлизбиркомом и Следственным комитетом.

Выборы губернатора Подмосковья прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года. С результатом 62,52% голосов победил действовавший глава региона, "единоросс" Андрей Воробьев.