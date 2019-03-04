Начальники штабов Вооружённых сил США и России встречаются в Вене

В столице Австрии Вене сегодня проходит встреча начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозефом Данфордом.
О встрече в воскресенье сообщила американская сторона. По её данным, руководители штабов планировали обсудить деконфликтацию между силами международной коалиции и российскими военными в Сирии, отношения между Россией и США по военной линии, а также ситуацию с безопасностью в Европе. В Минобороны России подтвердили факт встречи, однако отказались говорить о повестке дня.
Неясно, будет ли обсуждаться на встрече вопрос о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. США, обвинив Россию в его нарушении, приостановили своё участие в нём.
Герасимов и Данфорд несколько раз встречались в прошлом году, как правило, на территории нейтральных государств.
- 2 марта начальник Генштаба российских Вооружённых сил заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий "Троянский конь". "Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов... по наиболее важным объектам", — сказал Герасимов. В основе российского ответа, по словам генерала, лежит "стратегия активной обороны". Что такое "пятая колонна", он не уточнил, в Пентагоне его слова не комментировали.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.