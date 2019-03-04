Начальники штабов Вооружённых сил США и России встречаются в Вене

В столице Австрии Вене сегодня проходит встреча начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозефом Данфордом.

О встрече в воскресенье сообщила американская сторона. По её данным, руководители штабов планировали обсудить деконфликтацию между силами международной коалиции и российскими военными в Сирии, отношения между Россией и США по военной линии, а также ситуацию с безопасностью в Европе. В Минобороны России подтвердили факт встречи, однако отказались говорить о повестке дня.

Неясно, будет ли обсуждаться на встрече вопрос о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. США, обвинив Россию в его нарушении, приостановили своё участие в нём.

Герасимов и Данфорд несколько раз встречались в прошлом году, как правило, на территории нейтральных государств.