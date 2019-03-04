Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов.

В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют "Тройка-Прачечная", позволяла людям, связанным с организованной преступностью и коррупционерам, уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему - виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин упоминался и в другом расследовании OCCRP - так называемом "панамском досье", в котором утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около 2 миллиардов долларов.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участовал литовский сайт 15min.lt.

"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России "отмывались" через счета в этом банке. Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.

Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов.

По данным расследователей, "Тройка-Прачечная" использовалась, в том числе, для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом - говорится в расследовании.

Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана "Сбербанку", получив название Sberbank CIB.

Реакции Сбербанка на расследование пока нет.