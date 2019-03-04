ФСИН закупит для своих сотрудников тысячу дистанционных электрошокеров

Федеральная служба исполнения наказаний планирует закупить для своих сотрудников тысячу дистанционных электрошокеров, потратив на это 11,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Как следует из документации, каждый электрошокер должен быть рассчитан на три тысячи срабатываний, а дистанция его применения не должна быть меньше четырёх с половиной метров. Поставщик электрошокеров пока не определён.

Ранее такие же устройства на 80 миллионов рублей закупало МВД, и на 14,6 миллиона – Росгвардия.