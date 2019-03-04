Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Каракас

Хуан Гуайдо, несмотря на угрозу ареста со стороны властей, вернулся в Каракас после недельного заграничного турне, которое он предпринял для убеждения своих сторонников в соседних странах в необходимости наращивать гуманитарную помощь и содействовать отстранению Николаса Мадуро от власти.

Лидер венесуэльской оппозиции, отправляясь в зарубежную поездку, пренебрёг запретом, который был наложен Верховным судом на его передвижения.

Тысячи сторонников встретили Хуана Гуайдо в аэропорту Каракаса.

Лидер оппозиции накануне объявил, что у него есть план действий на случай, если он будет арестован по прибытии на родину. Гуайдо также заверил, что у него есть план действий на случай, если он не будет подвергнут аресту.

Ожидается, что главный политический оппонент Николаса Мадуро выступит перед своими сторонниками на митинге.

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