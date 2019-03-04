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Ватикан в 2020 году откроет секретный архив папы Пия XII

Пий XII принимает специального посла США Мирона Тэйлора, доставившего письмо от президента США Франклина Рузвельта, 27 февраля 1940

Доступ к Ватиканскому секретному архиву, содержащему документы периода Второй мировой войны, будет открыт для исследователей в марте 2020 года, заявил в понедельник, 4-го марта, папа Франциск. Он выступил с обращением к представителям отдела ватиканских секретных архивов. Об этом сообщил Reuters.

В архиве хранятся документы папы Пия XII, которого представители еврейских организаций обвиняют в том, что во время Второй мировой войны он не высказался против Холокоста.

Американский еврейский комитет в последние 30 лет призывал Ватикан открыть доступ к документам в архиве периода 1939-1958 годов.

В своем обращении, папа Франциск отметил, что "к наследию папы Пия XII относятся с предрассудками и преувеличением", и добавил, что "церковь не боится истории, а наоборот - любит её".

В 2014-ом году папа Франциск решил не объявлять начало процесса канонизации папы Пия XII, по той причине, что религиозные организации в Израиле не желали этого.

Архив Пия XII откроется в следующем году, в 81-ую годовщину его избрания понтификом. Установление экспертами фактов о роли Пия XII во Второй мировой войне повлияет на решение о возможности его канонизации.

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