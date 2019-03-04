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Умер звезда сериала “Беверли-Хиллз, 90210” Люк Перри

Люк Перри

Американский актёр Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в сериале “Беверли-Хиллз, 90210” умер 4 марта на 53 году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актёра.

Перри скончался в окружении семьи после обширного инсульта, который случился с ним в прошлую среду, — сообщил представитель актёра.

Перри родился в Огайо, стал сниматься в 16 лет в подростковых мыльных операх. В 1990 году он получил роль в молодёжном сериале “Беверли-Хиллз, 90210” канала Fox. В 91 году сериал стал одним из самых рейтинговых на американском телевидении, принеся Перри известность во всём мире.

После ухода из шоу актёр снялся в ещё нескольких десятков фильмов. Перед своей смертью он снимался в сериале “Ривердэйл” на платформе Netflix.

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