Трамп намерен лишить Индию торговых преференций

Президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, открывает новый фронт торговой войны, сообщает Reuters. Индия может лишиться торговых преференций, которые до сих пор позволяют ей беспошлинно экспортировать в США товары на общую сумму в 5 миллиардов 600 миллионов долларов.



Индийская сторона заявила, что не собирается вводить ответные меры. Но оппозиция в Индии может использовать это как предлог для острой критики премьер-министра Нарендры Моди в преддверии всеобщих выборов, запланированных на этот год.



Трамп, обещавший сократить торговый дефицит в отношениях с зарубежными партнёрами, неоднократно критиковал Индию за её высокие тарифы.



Введение новых правил торговли с Индией, как заявляют в Вашингтоне, потребует не менее двух месяцев со дня направления Конгрессу и правительству Индии официального уведомления.