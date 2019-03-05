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Трамп намерен лишить Индию торговых преференций

Нарендра Моди и Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома, 26 июня 2017

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Президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, открывает новый фронт торговой войны, сообщает Reuters. Индия может лишиться торговых преференций, которые до сих пор позволяют ей беспошлинно экспортировать в США товары на общую сумму в 5 миллиардов 600 миллионов долларов.

Индийская сторона заявила, что не собирается вводить ответные меры. Но оппозиция в Индии может использовать это как предлог для острой критики премьер-министра Нарендры Моди в преддверии всеобщих выборов, запланированных на этот год.

Трамп, обещавший сократить торговый дефицит в отношениях с зарубежными партнёрами, неоднократно критиковал Индию за её высокие тарифы.

Введение новых правил торговли с Индией, как заявляют в Вашингтоне, потребует не менее двух месяцев со дня направления Конгрессу и правительству Индии официального уведомления.

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