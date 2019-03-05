В Башкирии возбудили дело после избиения полицейским подчинённой

В Башкирии возбуждено уголовное дело против следователя полиции по подозрению в избиении подчинённой и угрозе убийством. Об этом сообщает во вторник "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления следственного комитета.
Подозреваемый - 38-летний подполковник юстиции, заместитель начальника следственного отдела МВД по Белорецкому району. Утверждается, что вечером 28 февраля, "в нерабочее время", он нанёс своей 23-летней подчинённой телесные повреждения, которые расценены как легкий вред здоровью.
В МВД сообщили, что подозреваемый уже уволен "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".
Сообщения об избиении женщины-следователя её начальником появились несколько дней назад. Утверждалось, что она получила закрытую черепно-мозговую травму.
- Осенью прошлого года в Уфе было возбуждено уголовное дело против трёх офицеров полиции по обвинению в изнасиловании 23-летней дознавателя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Трое полицейских были отправлены под стражу. Среди подозревамых - начальник районного отделения МВД.