Члена делегации РФ не пустили в Чехию как "нежелательное лицо"

Одного из членов российской правительственной делегации во главе с министром промышленности России Денисом Мантуровым не пустили в Чешскую республику. Об этом сообщает чешское издание Deník N.

По данным нескольких его источников в чешских дипломатических структурах и спецслужбах, гражданин России, входивший в состав делегации, был задержан в аэропорту Праги и после проверки отправлен обратно в Москву – по соображениям безопасности. Имя члена делегации не называется.

Источники Deník N утверждают, что задержанный был в списке "нежелательных лиц", которым запрещен въезд в Чехию. Принадлежность этого человека к российской разведке чешским спецслужбам подтвердили также коллеги из нескольких западных стран, пишет издание.

МИД Чешской Республики официально не комментирует происшедшее.

Российская делегация прибыла в Прагу на трехдневные переговоры по экономическим вопросам с коллегами из чешского министерства промышленности и торговли.