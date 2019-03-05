Макрон призвал к "возрождению Европы" и предложил план реформ

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал программную статью, в которой изложил видение необходимых, по его мнению, реформ в Евросоюзе.

В статье, опубликованной в газете The Guardian, Макрон утверждает, что предстоящие в мае выборы в Европарламент станут "решающими" для будущего континента. Президент Франции призывает не только отвергнуть на выборах популистов и националистов, но и поддержать реформы, необходимость которых, по его словам, стала очевидной после британского референдума о Брекзите.

"Брекзит стал символом кризиса Европы, которая не смогла удовлетворить нужды людей, которым была необходима защита от больших потрясений современного мира" - признаёт Макрон. При этом он не считает отказ от идеи европейской интеграции правильным ответом на эти вызовы. "Какая страна могла бы в одиночку противостоять агрессивным стратегиям ведущих держав? Кто может чувствовать себя суверенным перед лицом IT-гигантов? Как мы защитимся от кризисов финансовного капитализма без евро?" - задаёт вопросы Макрон.

Президент Франции предлагает реформы ЕС, которые он называет "европейским возрождением", опираясь на три основных принципа. Среди них:

Свобода , разнообразие мнений и творчества. При этом главной среди всех свобод является свобода демократических выборов, "на которые иностранные державы каждый раз стремятся повлиять". С целью защитить выборы в Евросоюзе от внешнего воздействия (прямо Россию Макрон не упоминает), предлогается создать Европейское агентство защиты демократии, целью которого была бы помощь странам-членам ЕС защищаться от кибератак и манипуляции. Макрон также предлагает ввести запрет на финансирование политических партий извне, а также разработать общеевропейские правила, которые ввели бы запрет на разжигание насилия и ненависти в Интернете.

, разнообразие мнений и творчества. При этом главной среди всех свобод является свобода демократических выборов, "на которые иностранные державы каждый раз стремятся повлиять". С целью защитить выборы в Евросоюзе от внешнего воздействия (прямо Россию Макрон не упоминает), предлогается создать Европейское агентство защиты демократии, целью которого была бы помощь странам-членам ЕС защищаться от кибератак и манипуляции. Макрон также предлагает ввести запрет на финансирование политических партий извне, а также разработать общеевропейские правила, которые ввели бы запрет на разжигание насилия и ненависти в Интернете. Защита , обеспечение безопасности. Макрон предлагает усилить охрану внешних границ Шенгенской зоны и в то же время ввести общую для всех её стран политику в сфере убежища - по всей видимости, имеется в виду пока не заработавшая из-за сопротивления ряда стран ЕС система квот по распределению беженцев. Президент Франции предлагает также заключить общеевропейский договор об обороне и безопасности, создать Европейский совет безопасности. Прямо об общеевропейской армии Макрон не говорит. Президент Франции также пишет о своего рода протекционистских мерах в экономике: на европейский рынок, по его мнению, не следует допускать компании, которые действуют в разрез со стратегическими интересами ЕС, нарушают экологические нормы или уходят от налогов.

, обеспечение безопасности. Макрон предлагает усилить охрану внешних границ Шенгенской зоны и в то же время ввести общую для всех её стран политику в сфере убежища - по всей видимости, имеется в виду пока не заработавшая из-за сопротивления ряда стран ЕС система квот по распределению беженцев. Президент Франции предлагает также заключить общеевропейский договор об обороне и безопасности, создать Европейский совет безопасности. Прямо об общеевропейской армии Макрон не говорит. Президент Франции также пишет о своего рода протекционистских мерах в экономике: на европейский рынок, по его мнению, не следует допускать компании, которые действуют в разрез со стратегическими интересами ЕС, нарушают экологические нормы или уходят от налогов. Прогресс. Макрон считает, что ЕС должен находиться в авангарде цивилизации и способствовать скорее социальному миру, чем конкуренции. По его мнению, необходимы единые стандарты соцобеспечения в ЕС, введение общеевропейской минимальной заработной платы, а также экологическая экономическая реформа. К 2050 году предполагается свести к нулю эмиссии углекислого газа в атмосферу. Предполагается также создать Европейский совет по инновациям с тем, чтобы составить конкуренцию Соединённым Штатам в сфере новых технологий, включая искусственный интеллект.

Для обсуждения своих предложений президент Франции к концу года предлагает созвать Европейскую конференцию с участием представителей руководства ЕС и стран-членов Евросоюза, а также гражданских активистов, учёных, лидеров бизнеса, религиозных и духовных деятелей. "Безусловно, будут разногласия, но что лучше - статичная Европа или Европа, которая идёт вперед, пусть иногда с разными скоростями, и которая открыта для всех?" - задаётся вопросом Макрон. Он высказывает убеждение, что в "возрождённой" Европе сможет найти своё место и Британия.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая. Участие Великобритании в них - во всяком случае, на данный момент - не предполагается. По последним опросам, представительство евроскептиков в новом составе Европарламента увеличится.

Партия самого Макрона "Вперёд, республика!", по всей видимости, пойдёт на выборы отдельно, а не в составе какой-либо из нынешних панъевропейских партий, с целью сформировать в Европейском парламенте новый альянс центристских сил.

Популярность Макрона после его избрания президентом в 2017 году снизилась, а во Франции в последние месяцы его отставки требуют участники движения "Жёлтых жилетов".