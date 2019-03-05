Суд отклонил иск Ходорковского к РКН о блокировке "МБХ медиа"

Защита Михаила Ходорковского обжалует отказ Таганского районного суда Москвы удовлетворить административный иск бывшего совладельца ЮКОСа к Роскомнадзору из-за блокировки его личного домена mbk.news, на котором публиковались материалы издания "МБХ медиа". Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы Ходорковского в суде. Позиция Роскомнадзора не основана на законе, а основана на травле Ходорковского и его людей, заявил адвокат.

Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что ведомство продолжает считать mbk.news "зеркалом" заблокированного ранее mbk.media. При этом он не смог назвать контент, который якобы дублируется . В ведомстве также считают, что "МБХ медиа" освещает деятельность "Открытой России". Выступившая на суде в качестве свидетеля главный редактор издания Вероника Куцыло заявила, что mbk.news не пишет от имени каких-либо организаций, а новости на сайте не копировались с домена mbk.media.

Сайт mbk.news был заблокирован 6 декабря 2018 года без объяснения причин. Спустя два месяца адвокат Бадамшин получил официальный ответ Роскомнадзора о причинах блокировки. 11 февраля Михаил Ходорковский подал иск в суд. В нём он указал, что с сайта mbk.media вся запрещённая прокуратурой информация была удалена ещё в октябре 2018 года, в связи с чем в конце декабря того же года доступ к сайту был восстановлен без ограничений. В свою очередь сайт mbk.news был запущен 1 ноября 2018 года, он не является сходным с заблокированными сайтами, не содержит скопированных с них текстов, наполняется с даты запуска. Исходя из этого Ходорковский называет блокировку mbk. news "незаконной и необоснованной".