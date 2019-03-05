Лукашенко: процесс евразийской интеграции "поворачивается вспять"

Процесс евразийской интеграции "поворачивается вспять, если уже не повернулся", а отсутствие конкретной работы по преодолению разногласий с Россией подменяется некой "цифровой повесткой". Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, которое прошло в Минске.

По словам Лукашенко, Белоруссия в последнее время налаживает отношения с Евросоюзом, что, в свою очередь, "вызывает некую аллергию и порой истерику" у России. Однако, как считает белорусский лидер, именно действия России привели к тому, что Минск вынужден расширять сотрудничество с Западом: "Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?! Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую" - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия не "повернулась" к Западу от России, а в силу своего географического положения вынуждена "постоянно вертеть головой". При этом президент Белоруссии отметил, что, если бы экономические отношения с Россией были "нормальными", не было бы необходимости и в договорённостях с ЕС.

Ближайшими задачами Лукашенко назвал подписание с Евросоюзом приоритетов партнерства и соглашений по реадмиссии и упрощению визовых процедур.

При этом Лукашенко заявил, что его страна по-прежнему привержена идее Союзного государства с Россией, но видит его основной принцип в "равных условиях для наших сограждан и субъектов хозяйствования".

Президент Белоруссии не в первый раз критикует подход России к экономическим отношениям с Минском. Критика звучит на фоне распространяющихся с конца прошлого года сообщений о давлении со стороны Москвы, которая, как утверждается, добивается более глубокой интеграции, вплоть до включения Белоруссии в том или ином виде в состав России. Сам Лукашенко говорит, что суверенитет страны не обсуждается. Лукашенко в последнее время несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным; они договорились создать рабочие группы для обсуждения возможностей интеграции.