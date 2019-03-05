В Кракове судят троих поджигателей Венгерского центра в Ужгороде

В Кракове 4 марта состоялся суд над гражданами Польши, совершившими нападение на центр венгерской культуры в Ужгороде в феврале 2018 года. Как сообщило "Польское радио" со ссылкой на материалы суда, один из подсудимых заявил, что заказчиком преступления был немецкий журналист, помощник депутата партии "Альтернатива для Германии".



Лидера группы Михала Прокоповича, 21-летнего Адриана Марглевского и 25-летнего Томаша Рафала Шимковьяка судят по обвинению в совершении преступления террористического характера, которое заключалось в нанесении фашистских символов и поджоге здания. Прокоповича также обвиняют в финансировании этих действий и подстрекательстве к ним.



Прокуратура считает, что такие действия должны были намеренно и публично подстрекать к национальной нетерпимости между украинцами и венграми и способствовать нарушению государственного устройства Украины. Прокоповичу грозит лишение свободы сроком до 12 лет, Марглевскому и Шимковьяку – до 10 лет.



Адвокаты подсудимых внесли в понедельник ходатайство с просьбой сделать судебный процесс закрытым, мотивируя это тем, что иностранные СМИ, пишущие о деле, раскрыли фото и личные данные обвиняемых. Суд отклонил это заявление.



Марглевский и Шимковьяк, признавшие своё участии в акции, не согласились с квалификацией их деяния как теракта.



"Целью акции было уничтожение собственности и ухудшение отношений между венгерским меньшинством и Украиной, а не поджог центра венгерской культуры в Ужгороде", – сказал Марглевский. Несколько раз он повторил, что они должны были только повредить фасад здания и оставить видимые следы. На вопрос о том, почему они повторили свои действия после первой неудачной попытки, обвиняемые заявили, что первый результат не удовлетворил заказчиков, так как бутылка с "коктейлем Молотова", брошенная в здание, "отлетела и упала на тротуар", не нанеся повреждений центру.



Шимковьяк тоже объяснил, что он не знал, кто был заказчиком этой акции, и не имел влияния на решение о её ходе и повторении. Его задачей, как он заверил, были записи на камеру, а мотивацией – деньги. Марглевский и Шимковьяк сказали в суде, что каждый из них получил за нападение на центр в Ужгороде по тысяче злотых до и дополнительно по тысяче – после совершения нападения.



Прокопович на предыдущих заседаниях говорил, что заказчиком нападения был немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, помощник депутата партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. Адвокат одного из обвиняемых попросил в понедельник допросить – в рамках международной правовой помощи – Оксенрайтера, чтобы тот разъяснил, общался ли он с Прокоповичем по поводу преступлений в Ужгороде.