Власти РФ: животных после потепления переместят из "китовой тюрьмы"

Косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье, переместят в центр содержания крупных морских животных после потепления. Центр будет специально оборудован в одной из бухт острова Русский, решили на совещании, которое провёл вице-премьер правительства России Алексей Гордеев.
Как сегодня сообщает Интерфакс, совещание прошло 28 февраля. По итогам обсуждения было решено выпустить млекопитающих в естественную среду обитания только "в случае отсутствия рисков для их жизни". Все косатки и белухи будут чипированы. Что произойдёт с животными, если специалисты решат, что в естественную среду их выпускать нельзя, не сообщается.
Млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами и с них снят арест, заявили на совещании.
Накануне в Кремле заявили, что поручение президента Владимира Путина к 1 марта решить судьбу животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье, не было исполнено. При этом о совещании, которое прошло, как утверждается, 28 февраля, Дмитрий Песков накануне не упомянул.
4 марта эксперты установили, что из "китовой тюрьмы" исчезла именно та косатка, которая выглядела самой больной при осмотре в январе. Зоозащитники заявляли о том, что животное погибло. Отловщики настаивают, что косатка порвала сети и сбежала.
Ранее ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии зафиксировали ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
- В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры в бухте Средняя, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- 21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи рассказали редакции "Сибирь.Реалий", что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания в "китовой тюрьме". Впоследствии пропала также косатка.
- В связи с нарушениями при отлове и содержании животных были возбуждены два уголовных дела, 25 февраля 2019 года в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" были возбуждены дела об административных правонарушениях.
- 18 января в "китовой тюрьме" прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын позже рассказал сайту "Сибирь.Реалии" о том, что состояние животных ухудшается. Эти морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами. При этом эксперты не имели права разглашать информацию по проверке, это требование сотрудников Следственного комитета.
- 20 февраля во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил до 1 марта "решить вопрос" с "китовой тюрьмой".
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