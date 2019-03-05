Власти РФ: животных после потепления переместят из "китовой тюрьмы"

Косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье, переместят в центр содержания крупных морских животных после потепления. Центр будет специально оборудован в одной из бухт острова Русский, решили на совещании, которое провёл вице-премьер правительства России Алексей Гордеев.​

Как сегодня сообщает Интерфакс, совещание прошло 28 февраля. По итогам обсуждения было решено выпустить млекопитающих в естественную среду обитания только "в случае отсутствия рисков для их жизни". Все косатки и белухи будут чипированы. Что произойдёт с животными, если специалисты решат, что в естественную среду их выпускать нельзя, не сообщается.

Млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами и с них снят арест, заявили на совещании.

Накануне в Кремле заявили, что поручение президента Владимира Путина к 1 марта решить судьбу животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье, не было исполнено. При этом о совещании, которое прошло, как утверждается, 28 февраля, Дмитрий Песков накануне не упомянул.

4 марта эксперты установили, что из "китовой тюрьмы" исчезла именно та косатка, которая выглядела самой больной при осмотре в январе. Зоозащитники заявляли о том, что животное погибло. Отловщики настаивают, что косатка порвала сети и сбежала.

Ранее ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии зафиксировали ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.