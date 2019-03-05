Журналистку задержали за проход по центру города с портретом Немцова

Полиция Нижнего Новгорода задержала главного редактора местного издания KozaPress Ирину Славину. По словам задержанной, полицейские подошли к ней на автобусной остановке, когда она собиралась поехать на конференцию художника Васи Ложкина, и потребовали сесть к ним в машину, после чего отвезли в отдел. Там ей предъявили обвинение в участии в несогласованной акции памяти Бориса Немцова.

24 февраля Славина прошла по Большой Покровской улице с портретом политика. "Оказывается, чтобы пройти по Покровской с друзьями, я должна получить согласование", – написала задержанная на своей странице в Фейсбуке.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал исполнителем убийства бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, приговорив его к 20 годам колонии строгого режима. Соучастниками преступления были признаны ещё четверо уроженцев Чечни, получившие от 11 до 19 лет лишения свободы. Близкие и родные Немцова считают убийство нераскрытым и подозревают в его организации ближайшее окружение президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Раз в год в феврале месяце в городах России проходят акции памяти Немцова: от многотысячных маршей и митингов в Москве и Петербурге – до одиночных пикетов в небольших населённых пунктах.

В 2019 году в Нижнем Новгороде местные власти не согласовали проведение марша памяти Немцова, шесть лет проработавшего губернатором Нижегородской области. При этом в городе открыли мемориальную табличку, посвящённую политику.