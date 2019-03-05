В Алжире продолжаются протесты против пятого срока президента

Тысячи алжирцев протестовали во вторник против переизбрания президентом Абдельазиза Бутефлики. В столице Алжира сотни студентов скандировали антипрезидентские лозунги против пятого срока престарелого главы государства и требовали переноса выборов, назначенных на 18 апреля. Горожане, не участвовавшие в протестном марше, наблюдали за шествием и аплодировали его участникам, сообщило агентство AFP.



В других городах - Константине, Аннабе и Блиде - также прошли студенческие протестные манифестации, сообщило агентство Reuters.

С 22 февраля, когда поднялась волна общественного недовольства, десятки тысяч алжирцев участвовали в демонстрациях. Столь массовых акций протеста в стране не было со времени так называемой Арабской весны 2011 года. Пик недовольства наступил после заявления Бутефлики, что он выдвинул свою кандидатуру на пятый срок.





В настоящее время президент Алжира находится на лечении в Швейцарии, где как сообщают его врачи, проходит регулярное медицинское обследование.



Оппозиционные партии призвали в понедельник к применению статьи алжирской конституции, по которой пост президента может быть объявлен вакантным – в случае, если состояние здоровья не позволяет главе государства выполнять свои служебные обязанности. Оппозиционеры призвали к отрочке выборов, к формированию независимого правительства и объявлении новых выборов через полгода с тем, чтобы за этот период написать проект новой конституции.